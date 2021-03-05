اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 07:24 ص
خالد صلاح
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خبراء الصحة فى الصين وأمريكا يدعون إلى التعاون فى التطعيم ضد كورونا

الجمعة، 05 مارس 2021 07:00 ص
خبراء الصحة فى الصين وأمريكا يدعون إلى التعاون فى التطعيم ضد كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين أ ش أ

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عقد رئيس جامعة تسينغهوا الصينية فى بكين كيو يونج ورئيس معهد بروكينغز فى واشنطن جون آر ألين ندوة افتراضية تحت عنوان "المسار السريع للتعافي: التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوقاية من كوفيد -19 وعلاجه".

وقال كيو إن جامعة تسينغهوا تتطلع إلى العمل مع بروكينغز والمجتمع العالمى لتسهيل التعافى بشكل أسرع من الوباء من خلال التبادل الأكاديمى والتعاون البحثى بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه فى ظل بدء توزيع اللقاح، من الضرورى العمل معًا لتطوير وصياغة توصيات سياسية ملموسة للمرحلة التالية، حيث يوفر التطوير السريع للعديد من اللقاحات وعدًا بحل فعال للقاحات المضادة لـ(كورونا).

فى حين قال ألين إن التغيير فى الإدارة الأمريكية يوفر فرصة للقادة من كلا الجانبين لبحث الإجراءات التى يمكن القيام به بشكل مختلف وتحديد مسار جديد لكيفية معالجة الولايات المتحدة والصين للتهديد المشترك نتيجة كوفيد-19.

وأضاف أنه عندما تتكاتف الدولتان لمحاربة كورونا، سيكون أمام العالم فرصة أفضل للخروج من الوباء بشكل أقوى، وبذلك بناء على التاريخ الطويل لجهود البلدين معًا لمكافحة الأوبئة مثل سارس وإيبولا.

وشارك العديد من خبراء الصحة العامة البارزين وجهات نظرهم خلال الندوة عبر الإنترنت، مثل تشونغ نان شان عالم الأوبئة والأمراض فى الأكاديمية الصينية للهندسة والخبير الرائد فى أبحاث أمراض الجهاز التنفسى فى الصين، وإيان ليبكين مدير مركز العدوى والمناعة فى كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وغاو فو رئيس المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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