حفظ التحقيقات حول مصرع ربة منزل بعد سقوطها من قطار بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى - سليم على

حفظت النيابة العامة في شمال الجيزة، التحقيقات فى واقعة مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من قطار بمنشأة القناطر في الجيزة؛ لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

ولقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها من قطار بمنشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع ربة منزل، فى محطة قطار بمنشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية ربة منزل، خلال محاولتها النزول من القطار عقب تحركه، اختل توازنها وسقطت، ما أسفر عن إصابتها بالرأس، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.