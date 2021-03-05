اليوم السابع
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حجز شخص يدير شبكة توزيع إنترنت بدون تراخيص فى البساتين

الجمعة، 05 مارس 2021 02:33 م
حجز شخص يدير شبكة توزيع إنترنت بدون تراخيص فى البساتين انترنت - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة البساتين، حجز شخص لاتهامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
   
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات، فقد أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اتخاذ (صاحب شركة للتوريدات - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) من الشركة ملكه مكاناً لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل إشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها، وعثر بداخلها على (2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليهما منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - جهاز وحدة معالجة مركزية يستخدم كسرفر عمومى لتشغيل المنظومة - عدد من الأجهزة مختلفة الإستخدامات تستخدم فى عملية التشغيل-3 أطباق هوائية لإرسال الإشارة).
 
وبمواجهته اعترف بإدارة شبكة الإنترنت "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 

امن القاهرة

البساتين

اخبار الحوادث

مباحث المصنفات

وزارة الداخلية

توزيع إنترنت بدون تراخيص

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