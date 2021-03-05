جنوب أفريقيا تتفاوض مع الاتحاد الأفريقي لشراء لقاحات لعشرة ملايين من سكانها

رويترز

قال مسؤول صحي كبير اليوم الجمعة، إن جنوب أفريقيا تتفاوض مع هيئة في الاتحاد الأفريقي لشراء لقاحات مضادة لكورونا لعشرة ملايين من سكانها.

ولم يذكر سانديلي بوتيليزي المدير العام لإدارة الصحة في تصريحات أدلى بها أمام لجنة برلمانية نوع اللقاحات التي تريد البلاد شراءها.

وسجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة في القارة وعانت من موجة ثانية حادة من الحالات تسببت فيها سلاسلة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد.

ومثل غيرها من الدول الأفريقية تأخرت كثيرا عن دول العالم الغنية في طرح اللقاحات. وحتى الآن قامت بتطعيم نحو 90 ألفا بلقاح جونسون آند جونسون في دراسة بحثية استهدفت العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأوقفت الحكومة استعمال لقاحات أسترا زينيكا الشهر الماضي بعد أن أظهرت محاولة محلية صغيرة أن لقاح الشركة البريطانية يوفر الحد الأدنى من الوقاية من مرض ما بين خفيف ومتوسط تسببه السلالة (501واى.في2) من الفيروس.

وقال بوتيليزي أيضا اليوم الجمعة إن جنوب أفريقيا تحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح لبيع جرعات أسترا زينيكا التي اشترتها من معهد سيروم لنحو 18 دولة أفريقية أخرى.

وأضاف أن جنوب أفريقيا تتوقع استلام 117 ألف جرعة من لقاح فايزر هذا الشهر من خلال برنامج كوفاكس الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية والخاص بإمداد الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل باللقاحات.