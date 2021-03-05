تعيين 266 شابا وتحرير 72 محضرا لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، تعيين 266 شابًا، بينهم 9 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 430 شابا، فضلاً عن توفير 25 فرصة عمل .

وقامت المديرية بقياس مستوى المهارة 186عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم صرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حى تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 937 عاملاً، بواقع 468 ألفاً و 500 جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين .

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضى قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة .

وأشار عبد الراضى، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية، من خلال مفتشى العمل على 385 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضراً، وعمل ندوتان توعية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 113 منشآت، وأسفر عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 64 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 16 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه شكوتين، وتبقى 18 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى المحافظة، وجارى التجهيز للدورات التدريبية الثانية بالوحدة .

وفى سياق متصل، تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، قبول طلبات 50 من راغبى العمل بإحدى المنشآت على 5 مهن، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، وذلك فى إطار الإسهام بالحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 20 أخصائى خدمات مالية مؤهل عالى "ذكور وإناث"، و10 محاسبين وأمين خزينة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة "ذكور"، و5 أخصائى نظم ومعلومات مؤهل متخصص فى الحاسب الآلى "ذكور وإناث"، و5 معاون مؤهل متوسط ( ذكور)، والسن من 20 إلى 30 سنة.

وأضاف مدير المديرية أن المهن المطلوب أيضا تتمثل فى 4 عامل زراعي، و 4 عامل نظافة، عاملين بناء، والسن من 20 إلى 40 سنة، مع توافر وسيلة مواصلات، مؤكدًا أن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش عبد المنعم رياض الخارجة - الوادى الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.