تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى.. والأسواق الإماراتية تربح 12.7 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.52% رابحًا 47.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9242.28 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.1% رابحاً 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بنسبة 1.1% رابحًا 64.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5692.74 نقطة، لتربح الأسواق الإماراتية 12.7 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة 1.15% خاسرًا 116.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.634 مليار ريال، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.52% رابحًا 47.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9242.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليار سهم بقيمة 68.9 مليار ريال عبر تنفيذ 2.8 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 137 مليار ريال عبر تنفيذ 9.290 تريليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "متطورة" بنسبة 60.67%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 45.56%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 28.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الفخارية" بنسبة 12.96%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.20%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 6.96%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.3 مليار ريال سعودي.

الأسواق الإماراتية

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.1% رابحاً 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.17 مليار درهم ليغلق عند مستوى 350.35 مليار درهم.

وقفز قطاعا البنوك والعقارات ببورصة دبي بنسبة 4.3%، 2.2%، على التوالي، على رأسها سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1%، إعمار العقارية بنسبة 4.8%، إعمار مولز بنسبة 4.7%.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.1% رابحًا 64.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5692.74 نقطة، وربح رأس المال السوقي 8.49 مليار درهم ليغلق عند مستوى 802.32 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 12.7 مليار درهم.

وزادت ببورصة أبو ظبي، 3 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة نمو 1.4% مدفوعًا بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.3% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجموعة اتصالات المتكاملة-اتصالات بنسبة 1.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 0.7% مدفوعًا بسهم مصرف أبو ظبي الأول بنسبة 1.5%.

بورصة مسقط

وزاد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.41% رابحًا 50.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3652.76 نقطة، وربح رأس المال السوقي 155.51 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.365 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 69.4 مليون سهم، بقيمة 7.77 مليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم "الوطنية للألومنيوم" بنسبة 24.69%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 21.36%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 21.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 10.42% ثم سهم "الباطنة للتنمية" بنسبة 8.96%، ثم سهم "ظفار الدولية" بنسبة 7%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 4.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحًا 6.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6164.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسرًا 1.33 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحًا 7.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.39 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 20 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.574 مليار دينار، وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 871.21 مليون سهم بقيمة 180.83 مليون دينار عبر تنفيذ 41.64 ألف صفقة.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 1.15% خاسرًا 116.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.634 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 1.17 مليار سهم بقيمة 2.38 مليار ريال عبر تنفيذ 61.01 ألف صفقة، وهبط 17 سهمًا فيما ارتفع 30 سهمًا، واستقر سهم واحد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.14%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.29%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.61%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.1%.