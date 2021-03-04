المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يفقد 68 نقطة بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسرًا 68 نقطة ليغلق عند مستوى 9242.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.96% خاسرًا 251.05 نقطة ليغلق عند مستوى 25914.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 507.3 مليون سهم بقيمة 13.8 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، يليه قطاعي إنتاج الأغذية والمرافق العامة بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.25%.

وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.23%، ثم سهم "أيان" بنسبة 7.03%، وتراجع 118 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 3.68%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.54%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "سابتكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 570.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البلاد المالية، إجراء عملية إعادة التوازن ل سلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وتم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق أمس الأربعاء.

في سياق آخر أعلنت شركة الأندلس العقاریة عن توصیة مجلس الإدارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساهمين عن السنة المالیة المنتهية في 31 دیسمبر 2020، بتوزيع 35 مليون ريال سعودي على 70 مليون سهم بحصة 0.5 ريال لكل سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة المراعي، قرار مجلس الإدارة قرر تعيين عبد الله بن ناصر البدر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من الموافق 7 مارس.