اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء توزيع لقاح كورونا بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

الجمعة، 05 مارس 2021 06:14 م
بدء توزيع لقاح كورونا بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء جانب من تلقى كبار السن لقاح كورونا
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مديرية الصحة بشمال سيناء، توزيع لقاح كورونا على المستشفيات لإعطاءها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأعلنت صحة شمال سيناء أنه بدء إعطاء اللقاح بمركز التطعيم فى مستشفى العريش العام بحضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد منصور، مدير عام المستشفى.

وأشار وكيل الوزارة فى بيان، إلى وصول عدد 200 جرعة من لقاح كورونا لمركز التوزيع فى مستشفى العريش العام، وتم إخطار 156 مواطنًا بشمال سيناء لتلقى اللقاح عن طريق الرسائل النصية .

وأكد وكيل الوزارة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تطعيم المواطنين باللقاح، مشيرًا إلى أن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل.

 

 


شمال سيناء

كورونا

لقاح كورونا

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة