بدء توزيع لقاح كورونا بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مديرية الصحة بشمال سيناء، توزيع لقاح كورونا على المستشفيات لإعطاءها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأعلنت صحة شمال سيناء أنه بدء إعطاء اللقاح بمركز التطعيم فى مستشفى العريش العام بحضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد منصور، مدير عام المستشفى.

وأشار وكيل الوزارة فى بيان، إلى وصول عدد 200 جرعة من لقاح كورونا لمركز التوزيع فى مستشفى العريش العام، وتم إخطار 156 مواطنًا بشمال سيناء لتلقى اللقاح عن طريق الرسائل النصية .

وأكد وكيل الوزارة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تطعيم المواطنين باللقاح، مشيرًا إلى أن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل.