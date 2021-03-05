استدعاء ضابط التحريات بواقعة ضبط عاطل بتهمة ترويج الحشيش فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، باستدعاء الضابط مجرى التحريات، حول واقعة ضبط عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بمنطقة الشرابية، لسماع أقواله، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الشرابية، مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، كما طلبت إرسال تقرير المعمل الكميائى، لبيان مدى كون المضبوطات مواد مخدرة من عدمه.

وكانت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، نجحت فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته ( 220 جرام حشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.