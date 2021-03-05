إطلاق 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لأول مرة.. صور

كتبت هبة السيد

أطلقت الهيئة القومية للبريد 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى حالياً، بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التى يقدمها البريد المصرى لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بكل سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الهيئة القومية للبريد لأول مرة تدفع بـ 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، حيث إنها تعد من الجيل الجديد لسيارات البريد المتنقلة، والتى تتميز بأنها مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلى "ATM"، وتؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري ، سواء كانت حكومية او مالية او بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضى وصرف الحوالات المالية والمعاشات، بالإضافة الي الخدمات الأخرى التى يقدمها البريد المصري.

كما أن مندوب خدمات البريد المرافق للسيارة مدرب على أعلي مستوى، بما يمكنه من تأدية مختلف الخدمات وإنهاء كافة المعاملات، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لزيادة عدد سيارات البريد المتنقلة، ونشرها على مستوى الجمهورية لتصل إلى 88 سيارة بنهاية العام المالي الحالي منها سيارتين مصفحتين ومؤمنتين، بأعلى وسائل التأمين لخدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء، بهدف تأدية جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالكفاءة المطلوبة.