البريد يطلق منظومة جديدة للشحن والعمليات اللوجيستية مميكنة بالكامل

كتبت هبة السيد

أطلقت الهيئة القومية للبريد، منظومة جديدة لإدارة العمليات اللوجيستية وتسليم الشحنات والطرود بشكل تجريبي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافية المكانية، بهدف تنشيط خدمات التجارة الإلكترونية البريد المصرى.

ووفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في المنصات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات تسليم طرود التجارة الإلكترونية في محلات الاقامة بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار دعم خطط الدولة لدعم وتنمية خدمات التجارة الإلكترونية وتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير جودة الخدمات للمواطنين وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة التي ينفذها البريد المصري والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بأعلى جودة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، أن المنظومة الجديدة للشحن والعمليات اللوجيستية تقدم العديد من المزايا التي تسهل خدمات التجارة الإلكترونية مثل توفير خاصية التتبع المباشر للشحنات حيث سيتمكن العميل من استلام الإخطارات الإلكترونية عبر الرسائل النصية SMS chatbots أو تطبيق البريد المصري لإخطاره بموعد تسليم شحنته المتوقع والسماح له بالتواصل مع مندوب توزيع البريد المصري عبر التطبيق بالإضافة الي تقديم خدمات توزيع إضافية تعزز الثقة في عمليات التوزيع من خلال استخدام خيارات تأكيد رقمية متعددة بما في ذلك التوقيع الرقمي وOTP عبر الرسائل النصية SMS والـ QR code والتقاط صور إثبات الشخصية وغيرها.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن منصة البريد المصري اللوجيستية ستدعم صغار الصناع والتجار إلى حد كبير حيث ستمكنهم من استخدام خدمات البريد المصري اللوجيستية وطباعة بوليصة الشحن بكل سهولة وتسليم الشحنات للبريد المصري لنقلها وتسليمها إلى عملائهم بالإضافة إلى تحصيل الرسوم عند التسليم وإيداعها في حساب التاجر بالبريد المصري، علاوة على تمكين التاجر من الاطلاع على تقارير شحناته البريدية والمالية لحظة بلحظة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه المنظومة الجديدة تخدم منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر والشركات والأفراد بالإضافة إلى دعم و تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير حيث أنها تساعدهم في توصيل منتجاتهم وتحصيل قيمتها باستخدام أحدث وسائل الدفع النقدية وغير النقدية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة كما توفر المنظومة الجديدة للمندوبين الاتصال الدائم بأنظمة البيانات مثل خرائط شبكة الطرق والتنبؤات المرورية لتعديل خطوط السير واختيار افضل البدائل لتوصيل الشحنات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لمواجهة الظروف الطارئة والتحديات اليومية للعمليات اللوجيستية للتوزيع.

كما أن منظومة البريد المصري اللوجيسيتة المتطورة ستمكن البريد المصري من التحسين المستمر للخدمات اللوجيستية بما يحقق تقليص مهلات النقل و التسليم إلى أقصى حد ممكن بالإضافة الي المعالجة الوقائية لأي خطأ متوقع في مراحل التسليم او النقل مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة حيث سيتم توفير تقارير تسليم معتمدة ومحدثة عن موقف التسليم لعملاء البريد المصري من التجار و الجهات الأخرى والأفراد موضح بها محاولات التسليم وأسباب عدم التسليم ان وجدت لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لتنفيذ كافة التحليلات المطلوبة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن المنظومة الجديدة تطبق أعلى معايير الجودة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة حيث توفر المنظومة العديد من البدائل لتلقي الخدمة مثل مكاتب البريد ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى محلات الاقامة كما توفر المنظومة التقارير والتحليلات المختلفة التي تمكن متخذي القرار من التتبع اللحظي لعمليات واجراءات الشحن وتتبع الشحنات ومندوبين الخدمات والسيارات الكترونياً.

من جانبه، أعرب المهندس نور شوقي الرئيس التنفيذي لشركة سوفتك انترناشونال المصرية بفخره لتنفيذ هذا المشروع كونه مبني على أنظمة ذكية وحديثة بأعلى المعايير الدولية من خلال فريق بحث وتطوير مصرى، كما أعرب عن سعادته عن ان شركة سوفتك تتولى تطوير خدمات التوصيل للبريد المصري بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي “نورما " وميكنة خطوط السير بأحدث الأنظمة والتطبيقات في ظل استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات بما يعزز كفاءة خدمات التوصيل.