البريد يصدر طابعا تذكاريا لمرور 75 عاماً علي العلاقات المصرية الفلبينية

كتبت هبة السيد

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن العلاقات بين مصر والفلبين تجمعها العديد من أوجه التعاون وخاصة في مجال السياحة والصناعة والزراعة والمجال الطبي وتبادل الخبرات لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 75 عاماً على العلاقات المصرية الفلبينية وذلك بهدف توثيق العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

ومن جانبه صرح السفير احمد شهاب السفير المصري في مانيلا أن العلاقات القوية بين البلدين أظهرت دوماً اتساق الآراء و المواقف السياسية عبر كل هذه السنوات الطويلة من التعاون فيما بينهما وذلك كونهما من قوى الاعتدال السياسي كلاً في منطقته فضلاً عن التنسيق الكامل بين البعثات الدبلوماسية بالبلدين في كافة المحافل الدولية مشيراً إلى أن أهمية توثيق هذا الحدث التاريخي عبر طابع بريدي مميز يوضح مدى عمق أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع بين الشعبين.

وجدير بالذكر أن طابع مرور 75 عاماً علي العلاقات المصرية الفلبينية التذكاري تم تصميمه ليجمع بين التصميم الفني والتعبير السلس ليوضح العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والفلبين حيث إنه تم رسم أعلام الدولتين علي شكل شرائط مبهجة تتوسط الطابع وترسم في مجملها رقم 75 وهو عدد سنوات العلاقة الدبلوماسية بين البلدين كما يظهر في خلفية التصميم "أهرامات الجيزة" ونصب "ريزال" التذكاري في مانيلا كما أن مقاس الطابع (3سم في 5سم) مؤمن متعدد الألوان أوفسيت وقيمته ٥ جنيهات.