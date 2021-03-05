أسعار النفط تسجل 67.77 دولار لبرنت و64.87 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،67.77 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر مايو، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.87 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا ما يزيد عن 1%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا - وفقا لرويترز.

و قال وزير الطاقة السعودى أمس، إن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء أوبك+ "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الخميس، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.