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وزير الطاقة الروسى: أسعار النفط ارتفعت 6% بفضل قرار أوبك +

الخميس، 04 مارس 2021 10:17 م
وزير الطاقة الروسى: أسعار النفط ارتفعت 6% بفضل قرار أوبك + أوبك- أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الطاقة الروسي الجديد نيكولاي شولجينوف، إن أسعار النفط ارتفعت 6% بفضل قرار أوبك+، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

ومن المقرر أن تقرر أوبك وحلفاؤها، اليوم الخميس، ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلا اعتبارا من أبريل في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19 والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وتتوقع السوق أن تخفف مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا من أبريل.

لكن ثلاثة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز أمس الأربعاء إن بعض الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقترحون إبقاء إنتاج أوبك+ دون تغيير.

 


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