CNN: أساقفة كاثوليك أمريكيون لا ينصحون بلقاح جونسون.. اعرف السبب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه فى الوقت يتسابق فيه المسئولون وخبراء الصحة فى الولايات المتحدة لتطعيم الأمريكيين ضد كوفيد 19، اتجه بعض الأساقفة الكاثوليك لثنى أعضاء الكنيسة عن الحصول على أحدث اللقاحات، وهو لقاح "جونسون أند جونسون" المكون من جرعة واحدة، عندما تكون هناك بدائل أخرى متوفرة.

وأصدر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ستة أبرشيات أخرى من مختلف أنحاء البلاد بيانات تعبر عن مخاوف أخلاقية من اللقاح الذى استخدم خلايا مزروعة فى المختبر، تنحدر من خلايا مأخوذة فى الثمانينيات من أنسجة أجنة مجهضة.

ويعتبر لقاح جونسون هو الثالث الذى يتم الموافقة على استخدامه فى الولايات المتحدة، وعلى عكس اللقاحين السابقين بيوتك/فايزر وموديرنا، فإن لقاح جونسون أند جونسون يتطلب جرعة واحدة فقط، ويمكن أن يتم الاحتفاظ به فى درجة حرارة الثلاجة العادية، مما يجعل نقله أسهل.

وحذر خبراء الصحة، بضرورة أن يحصل الأمريكيون على اللقاح الذى يعرض عليهم، وفى الشهر الماضى، قال د. بول جوبفرت، مدير عيادة أبحاث اللقاح فى ألاباما، أنه لو عرض على الأشخاص لقاح جونسون أند جونسون، فلا ينبغى أن يرفضوه، لأننا لسنا فى سيناريو يسمح بإمكانية الانتقاء واختيار اللقاحات.

وتشير "سى إن إن"، إلى أنه قبل الموافقة على لقاح جونسون، قال المكتب العقائدى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، مجمع عقيدة الإيمان، إنه من المقبول أخلاقيا تلقى لقاحات كوفيد 19 التى استخدمت خلايا من أجنة مجهضة فى البحث والإنتاج.

ويتعارض البيان الجديد من مؤتمر الأساقفة مع مذكرة وافق عليها البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والذى حصل على اللقاح فى يناير. وأقرت المذكرة بأن استخدام مثل هذه اللقاحات لا يعد تعاونا رسميا مع الإجهاض الذى تستمد منه الخلايا المستخدمة فى إنتاجها.

من جانبها، قالت شركة جونسون أند جونسون فى بيان إنهم فخورون بتقديم لقاح كوفيد 19 للعالم والمساهمة فى إنهاء هذا الوباء. وأضافت أن لقاحها ذى الجرعة الواحدة استخدم ناقل غدى غير معدى، مشابه لفيروس البرد.. ولا يوجد نسيج جنينى فى اللقاح.