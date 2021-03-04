%99 نسبة الدخول على امتحان ثانية ثانوى إلكترونيا بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال محمد عقل وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن 757 طالبا بالصف الثانى الثانوى العام أدوا امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس اليوم، الخميس، فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية، وعلم النفس والاجتماع، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 99 % وأدى 41 طالبا من طلاب المنازل الامتحانات ورقيًا بنسبة حضور 95%.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدو امتحانات النقل للصف الثانى الإعدادى اليوم 3251 طالبا وطالبة بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من امتحانات النقل وساد الهدوء والانتظام داخل لجان الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب والمعلمى.

وخلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم لسير امتحانات النقل للصف الثانى الثانوى من داخل غرفة العمليات بالمديرية أوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تتابع الامتحانات عن كثب بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسة بالوزارة.

كما تفقد محمد عقل امتحانات النقل للصف الثانى الإعدادى بمدرستى السيدة خديجة الإعدادية بنات وطه حسين الإعدادية بنين بإدارة طور سيناء التعليمية واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان، وارتداء الكمامات، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب.

كما أجرى حديثًا وديًا مع الطلاب عن مدى سهولة أسئلة الامتحانات للوقت مشددًا على ضرورة مراجعة الإجابات قبل تسليمها للملاحظين.

يذكر أن عضوية غرفة عمليات الامتحاناتـ، تضم فى عضويتها عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية ومحمود السعيد مدير التعليم العام، وسلوى الشيخ مديرة الإحصاء، ومحمد أبوالنجا مدير التطوير التكنولوجى وعزت الصغير مدير إدارة الأمن.