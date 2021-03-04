127 ألف طالب يؤدون امتحان القرآن فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

كتب لؤى على

تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث يؤدى 127 ألفا و847 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسى الأول، ويمتحن الطلاب على مدار ثلاثة أيام وسط إجراءات احترازية مشددة، ويؤدى الطلاب امتحان القرآن الكريم والمواد الشرعية اليوم الخميس 4 مارس، والمواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، واللغة العربية 9 مارس 2021.

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان بمواد اللغة العربية "النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة"، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان بمواد اللغة العربية، بالإضافة إلى العروض والقافية، ويختتم طلاب الصف الأول الإعدادى امتحاناتهم اليوم بالمواد الثقافة.



وكان قطاع المعاهد الأزهرية نفذ مجموعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021 م، حيث أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات على النحو الآتى:

- التأكد من أوراق الأسئلة أنها خاصة لكل صف أثناء وقت الامتحان.

- على كل شيخ معهد إبلاغ الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية خلال فترة الامتحانات.

- توفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكافة مشتملاتها.

- عدم تصوير أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

- ممنوع دخول الموبايل اللجان سواء الطالب أو العاملين باللجان وجميع الموبايلات مع مندوب الأمن وترك الكتب بجوار البوابة وعدم دخولها نهائيا.

- اختلاف امتحان طلاب العلوم الإسلامية من الصف الثانى الثانوى فى اللغة الإنجليزية والإحصاء والمواطنة والاجتماع.

- على كل شيخ معهد الانتهاء من التصحيح أولا بأول.

- على جميع المعاهد عمل إفادة بتسليم طلاب الشهادة الثانوية اسم المستخدم وكلمة المرور وتقوم الإدارة التعليمية بتجميعها وتسليمها للمنطقة.

- الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والأخر عند الانتظار أمام بوابات المعاهد.

- التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم المعهد والانتظار بها.

- الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتناول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب أثناء الامتحان حفاظا على صحتهم.

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب وكل ما يلزم شخصيا.

- ممنوع التجمعات ويجب المغادرة من المعهد فور الانتهاء من الامتحان.

- على جميع شيوخ المعاهد متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا.

- على جميع شيوخ المعاهد متابعة النوبتجية للمعاهد والمرور الدورى من مناديب الأمن والإدارة فى أوقات مختلفة.