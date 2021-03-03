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طلاب الثانى الإعدادى والأول الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات الترم الأول

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:00 ص
طلاب الثانى الإعدادى والأول الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات الترم الأول امتحانات الأزهر .. ارشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الأزهرى، اليوم الأربعاء، الامتحان بمواد القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى بالقسمين العلمى والأدبى الامتحان بمواد النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والمطالعة والنصوص.
 
 
وكان قطاع المعاهد الأزهرية نفذ مجموعة من الاستعدادات للامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021 م، حيث أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات على النحو الآتى:
 
 
 - التأكد من أوراق الأسئلة أنها خاصة كل صف أثناء وقت الامتحان.
 
 - على كل شيخ معهد إبلاغ الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية خلال فترة الامتحانات.
 
 - توفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكافة مشتملاتها.
 
 - عدم تصوير أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 - ممنوع دخول الموبايل اللجان سواء الطالب أو العاملين باللجان وجميع الموبايلات مع مندوب الأمن وترك الكتب بجوار البوابة وعدم دخولها نهائيا .
 
 - زمن الامتحان سيتم توزيعه وقت وصوله وضرورة مطابقته بورقة الامتحان.
 
 - اختلاف امتحان طلاب العلوم الإسلامية من الصف الثانى الثانوى فى اللغة الإنجليزية والإحصاء والمواطنة والاجتماع.
 
 - على كل شيخ معهد الانتهاء من التصحيح أولا بأول.
 
  - على جميع المعاهد عمل إفادة بتسليم طلاب الشهادة الثانوية اسم المستخدم وكلمة المرور وتقوم الإدارة التعليمية بتجميعها وتسليمها للمنطقة.
 
 - الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد.
 
 - مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والأخر عند الانتظار امام بوابات المعاهد.
 
  - التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم المعهد والانتظار بها .
 
 - الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان .
 
 - غير مسموح بتناول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب أثناء الامتحان حفاظا على صحتهم.
 
  - مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب وكل ما يلزم شخصيا.
 
 - ممنوع التجمعات ويجب المغادرة من المعهد فور الانتهاء من الامتحان.
 
 - على جميع شيوخ المعاهد متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا.
 
  - على جميع شيوخ المعاهد متابعة النوبتجية للمعاهد والمرور الدورى من مناديب الأمن والإدارة والمعاهد على النوبتجية فى أوقات مختلفة.
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الفصل الدراسى الاول

الترم الاول

اليوم السابع بلس

امتحانات الازهر

المعاهد الازهرية

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