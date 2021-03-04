نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر.. إنفوجراف

يستلزم نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر، تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية قبل الذهاب إلى فرع ومقر شركة الكهرباء التابعين لها، لإتمام عملية النقل أو التنازل عن عداد الكهرباء، وفى هذا التقرير، يرصد "اليوم السابع" هذه الأوراق اللازم توفيرها وإحضارها قبل البدء فى التحرك لتنفيذ هذه الإجراءات القانونية.

أولا: الأوراق الرسمية المطلوبة"



صورة البطاقة الشخصية للمشترك والمالك

صورة عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع

توكيل رسمى حال عدم حضور المالك وصورة بطاقته

إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه

ثانيا: الإجراءات الواجب اتباعها



قدم الأوراق المذكورة لشركة الكهرباء

ملء استمارة نقل ملكية ودفع الرسوم

إقرار سداد أية مستحقات سابقة

موافقة وإعلام الورثة حال وفاة المشترك القديم



