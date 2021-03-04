مصرع طفل غرقا داخل ترعة بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل فى السادسة من العمر مصرعه غرقا بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إثر سقوطه بالترعة المجاورة لمنزله أثناء قيامه باللهو على حافتها، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل صغير غرقا، عقب سقوطه داخل إحدى الترع، وتمكن الأهالى من انتشال جثته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامة طنطاوى وكيل الفرع، والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز، بغرق طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزى جثة هامدة.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤال والده 42 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو المذكور على حافة ترعة مجاورة للمنزل سقط بها، مما أدى إلى غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

