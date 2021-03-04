مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" على طريق تيرة عزبة الجمل بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى بيلا المركزى.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على طريق تيرة عزبة الجمل، وتوفي أحد المصابين أثناء إسعافه داخل قسم استقبال مستشفى بيلا، فيما أصيب 4 آخرين.

وتبين مصرع "عاطف محمد صابر" 59 سنة، مقيم بقرية تيرة، لإصابته بكسر فى قاع الجمجمة، وإصابة "حمادة جمال الشاعر" 29 سنة مقيم بقلين، باشتباه كسر بالساق والكاحل الأيسر، و"على حسن الجبالى 30 سنة، مقيم بقلين، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"إسلان أبو اليزيد نعناع" 30 سنة، مقيمة بقلين، مصابة بكدمات فى الوجه، و"محمود طلبة جناح" 28 سنة، مقيم بقلين، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وجميع الحالات بمستشفى بيلا تحت الملاحظة.