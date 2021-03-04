مدير الصحة بالسويس يشهد تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للقاح كورونا

السويس - سيد نون

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس، فعاليات أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بوحدة أسرة مبارك بحى فيصل تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .

شهد وكيل الوزارة، تطعيم عددا من المواطنين، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور آسر البنا مدير الطب الوقائى .

وأشار الدكتور إسماعيل الحفناوى، إلى أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بوحدة أسرة مبارك .

وأوضح أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل ودعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.