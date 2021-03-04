محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مستشفى شرم الشيخ لتطعيم لقاح كورونا للمواطنين

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولى للتطعيم بالجرعة الأولى للقاح كورونا المستجد كوفيد 19 للمواطنين من ذوى الأمراض المزمنة و كبار السن.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر للقيادة السياسية الواعية لتوفير العقار للمواطنين بالمجان، وأشاد بجهود وزارة الصحة وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة فيما اتخذته من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا على مدار ما يقرب من العام.

كما أشاد المحافظ بحسن التنظيم والإجراءات المتبعة بمستشفى شرم الشيخ من بداية استقبال المواطنين حتى إنهاء التطعيم.

جديرا بالذكر أن التطعيم للقاح كورونا المستجد يتم بمستشفى شرم الشيخ الدولى لجميع مواطنى المحافظة.

ومن المقرر أن تستقبل مستشفى شرم الشيخ اليوم 100 مواطن للتطعيم يتم تطعيم 6 مواطنين كل ساعة بعد إجراء الكشف والفحص الطبى واستيفاء البيانات .

كان فى استقبال المحافظ بمستشفى شرم الشيخ الدولى الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي.