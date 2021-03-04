محافظ الشرقية يشهد بدء فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، انطلاق فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وذلك بمكتب صحة الزقازيق ثان.

واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات، وموعد تلقى الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وأشاد محافظ الشرقية، بجيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم المخلصة وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الامراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مكتب صحة ثان الزقازيق بالمستلزمات الطبية اللازمة، والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وقام الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، بالإشراف على تسليم الطعوم الخاصة بلقاح كورونا، واستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، للتطعيم بلقاح كوفيد19 بالمكتب، بالتأكد من عمل سلسلة التبريد، حفاظاً على سلامة الطعوم، التأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، إستعدادا للبدء فى تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان.

ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال أيام، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.

فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا



حملة تلقيح كورونا