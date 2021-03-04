لجان هندسية تعاين عقار فيصل المحترق لبحث إزالته.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تعاين الآن لجنة هندسية عقار فيصل المحترق بالجيزة، لبحث إزالته خاصة بعد ظهور انهيار جزئى بسقف الطابق الأول وتصدعات بحوائط الطابق الأول والثانى بعد الأرضى، وذلك بعد التأثر بالحريق الذى استمر لمدة شهر تقريبا.

وهذه اللجنة هى الثانية التى تم تشكيلها لمعاينة العقار، حيث أخلت أجهزة المحافظة مؤخرا العقار من المنقولات الخاصة بالسكان، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات من الوحدات السكنية.

وشهد محيط العقار إجراءات استثنائية حيث تم بدء رصف الطريق المواجه له من جه سلم حى الهرم، بالإضافة إلى غلق كافة الطرق المؤدية للعقار.

وأزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.

يذكر أن المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".