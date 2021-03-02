اليوم السابع
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عقار فيصل ينتظر الإزالة بعد أسابيع من الاحتراق المستمر.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:07 م
عقار فيصل ينتظر الإزالة بعد أسابيع من الاحتراق المستمر.. فيديو عقار فيصل
كتب سيد الخلفاوى

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ينتظر عقار فيصل المحترق بالجيزة، قرار ازالته خاصة بعد ظهور انهيار جزئى بسقف الطابق الأول وتصدعات بحوائط الطابق الأول والثانى بعد الأرضى، وذلك بعد بعد التأثر بالحريق الذى استمر لمدة شهر تقريبا.
 
وأخلت أجهزة المحافظة مؤخرا العقار من المنقولات الخاصة بالسكان، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات مز الوحدات السكنية.
 
 
وشهد محيط العقار إجراءات استثنائية حيث تم بدء رصف الطريق المواجه له من جهة سلم حى الهرم، بالإضافة إلى غلق كافة الطرق المؤدية للعقار.
 
وأزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها. 
 
وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار. 
 
يذكر أن المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".

عقار فيصل

حريق عقار فيصل

العقار المحترق

النيابة الادارية

الجيزة

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