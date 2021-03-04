قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بمسابقة" قص الورق".. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت القنصلية الصينية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مراسم تسليم مسابقة "قص الورق"، بمقر القنصلية بمحرم بك، وذلك تأتى بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصينى المقرر له الاحتفال به اليوم 4 مارس من كل عام.

وقالت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لى ينج، "إن مهرجان الربيع الصينى هو أهم مهرجان تقليدى فى الصين، حيث منعنا الوباء هذا العام من استضافة حفل استقبال أو حفلة موسيقية أو أنشطة أخرى كالمعتاد فى السنوات السابقة".

وأشارت إلى "أننا احتفالنا برأس السنة الصينية الجديدة من خلال مشاركة أصدقائنا المصريين فى مسابقة قص الورق، التى تضم العديد من الأعمال الفنية الرائعة التى تؤكد على الصداقة القوية والعميقة بين شعوبنا".

وأضافت "منذ أكثر من ألفى عام ، ربط طريق الحرير القديم بين حضارتين قديمتين ورائعتين وشيد جسرًا من الصداقة والتواصل، فى السنوات الأخيرة، نفذ بلدينا أشكالًا مختلفة من التبادلات الثقافية فى مجموعة واسعة من المجالات، مما عزز التفاهم المتبادل وأرسا أساسًا قويًا للدعم العام لتعاون الحزام والطريق.

وتابع: "سنحتفل بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر ، والعيد المائة للحزب الشيوعى الصيني، نأمل مخلصين أن تستمروا فى دعم أنشطتنا المستقبلية والمشاركة فيها ، والتعرف على الصين والثقافة الصينية ، وأن تكونوا مبعوثين للصداقة بين الصين ومصر".



التسليم



القنصلية الصينية بالإسكندرية