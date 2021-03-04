وأضاف القصر أن الأمير فيليب سيظل في المستشفى لعدة أيام من أجل العلاج والراحة والشفاء.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل الأمير فيليب (البالغ من العمر 99 عاما) يوم الإثنين الماضي من مستشفى الملك إدوارد السابع إلى مستشفى سانت بارثولوميو.