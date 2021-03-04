أعلن قصر باكنجهام اليوم الخميس، أن الأمير فيليب دوق أدنبره خضع لعملية ناجحة بسبب وجود مشكلة سابقة لديه فى القلب، وقال القصر - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن دوق أدنبره خضع أمس الأربعاء، لعملية ناجحة بسبب وجود مشكلة سابقة في القلب، وذلك في مستشفى سانت بارثولوميو بالعاصمة "لندن".
وأضاف القصر أن الأمير فيليب سيظل في المستشفى لعدة أيام من أجل العلاج والراحة والشفاء.
وأشارت القناة إلى أنه تم نقل الأمير فيليب (البالغ من العمر 99 عاما) يوم الإثنين الماضي من مستشفى الملك إدوارد السابع إلى مستشفى سانت بارثولوميو.
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