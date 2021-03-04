غلق 10 منشآت طبية مخالفة بمركز ملوى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

حررت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ملوى، جنوب المنيا، 10 محاضر إغلاق وتشميع لـ 10 منشآت طبية لمخالفة القوانين المنظمة لمزاولة، تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتحت إشراف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد حسن مدير عام العلاج الحر بالمديرية.

تمكنت لجنة تضم كل من: الدكتور عماد عبد العزيز حسن، مدير عام الإدارة الصحية، الدكتور محمد مصطفى فوزى مفتش علاج حر، الدكتور ألبير أنسى مفتش علاج حر من إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة للقوانين المنظمة للمزاولة، وذلك أثناء المرور علي المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة بملوى، وتحررت المحاضر اللازمة وتم إخطار مديرية الصحة.

وفى سياق متصل، تمكنت لجنة من الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الشرطة والإدارة الصحية، من ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة، داخل معمل تحاليل غير مرخص أثناء القيام بتنفيذ قرار إداري بغلقه.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرًا من خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، بتمكن لجنة غلق المنشآت غير المرخصة برئاسة وحضور الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية، من ضبط 120 علبة كليكسان و13 علبة كالهيبارين خاص بهيئة الشراء الموحد، المخصصة لمستشفيات وزارة الصحة. وكشف التقرير أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق وبفحص المحتويات تم العثور على الأدوية غير المرخص باستخدامها خارج مستشفيات وزارة الصحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات لحين إتخاذ اللازم.