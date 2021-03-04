غانا ومنطقة التجارة الأفريقية تبحثان سبل مكافحة الفقر وتحقيق التنمية

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بحث السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، ونائب رئيس غانا محمد باوميا الفرص والإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الأفريقية من أجل تعزيز مكانة غانا الاقتصادية واختراق الأسواق في المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي، أن السكرتير العام لمنطقة التجارة ناقش مع المسئول الغاني الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لأنظمة الدفع والتسوية المالية.

وأكد السكرتير العام، على أن الاتفاقية تعمل على تيسير التجارة البينية بين دول القارة، وسوقها الذي يبلغ أكثر من مليار شخص، كوسيلة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية وتقليل اعتماد القارة على الأسواق الخارجية المتقلبة، والإسهام في مساعي التحول الرقمي للبنية التكنولوجية الأفريقية.

وانطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في العمل في مستهل يناير الماضي بعد سنوات من المشاورات السياسية، فيما تعد المنطقة القارية سوقًا يبلغ 1.3 مليار نسمة، بقوة اقتصادية تقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، التي تعد أكبر كتلة تجارية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.