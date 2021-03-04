صحة بورسعيد تحدد مستشفى النصر التخصصى للأطفال لتلقى لقاح كورونا لكبار السن

وأضاف "أبو هاشم"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشئون الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل لتخصيص مستشفي النصر لتلقي اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت عن بدء تلقي اللقاح لفيروس كورونا، اليوم الخميس، وذلك لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.