اليوم السابع
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صحة بورسعيد تحدد مستشفى النصر التخصصى للأطفال لتلقى لقاح كورونا لكبار السن

الخميس، 04 مارس 2021 11:03 ص
صحة بورسعيد تحدد مستشفى النصر التخصصى للأطفال لتلقى لقاح كورونا لكبار السن لقاح كورونا- أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه سيتم تلقي لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في مستشفي النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "أبو هاشم"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشئون الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل لتخصيص مستشفي النصر لتلقي اللقاح.
 
يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت عن بدء تلقي اللقاح لفيروس كورونا، اليوم الخميس، وذلك لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 


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محافظة بورسعيد

فيروس كورونا

الأمراض المزمنة

لقاح كورونا

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