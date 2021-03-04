اليوم السابع
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توقف حركة الصيد والملاحة بالبحيرة لليوم الثانى على التوالى لسوء حالة الجو

الخميس، 04 مارس 2021 09:40 ص
توقف حركة الصيد والملاحة بالبحيرة لليوم الثانى على التوالى لسوء حالة الجو شفط مياه الامطار - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، حالة من سوء الأحوال الجوية لليوم الثانى على التوالى، حيث انخفضت درجات الحرارة مع سقوط أمطار غزيرة على معظم المدن والقرى خاصة بالمناطق الساحلية، وأدى سقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة والصيد وإغلاق بوغاز رشيد، نظرا لارتفاع مستوى الأمواج.
 
من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات، لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة، مشددا على انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات .
 
كما شدد محافظ البحيرة، على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و مراجعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.
 
ووجه محافظ البحيرة بالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق وإستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق  بالاضافة الى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء بكافة المراكز .
 

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محافظ البحيرة

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