ترتيبات صحية لطائرة بابا الفاتيكان استعدادا لزيارته للعراق

كتبت ـ فاطمة شوقى

يسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كورونا، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتى بدأت فى عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضى المقدسة.

وسيرافق البابا على متن الطائرة، بالإضافة إلى الوفد البابوى، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن شركة الطيران، مشيرة إلى أن طاقم طائرتها يتكون من ثلاثة طيارين وثمانية مضيفات.

وكان بابا الفاتيكان أكد أمس الأربعاء، أنه ما زال مصمماً على القيام بزيارته التاريخية للعراق، رغم الهجوم الصاروخى الذى استهدف قاعدة عين الأسد اليوم، وقال البابا (84 عاما) - فى عظته الأسبوعية، وقال "سأذهب إلى العراق فى زيارة حج، لثلاثة أيام ومنذ وقت طويل أردت مقابلة هذا الشعب الذى عانى كثيرا، أطلب منكم أن ترافقوا هذه الرحلة الرسولية بصلواتكم حتى تتم بأفضل طريقة ممكنة وتؤدى النتائج المرجوة".