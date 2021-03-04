اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 12:34 م
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انتعاش فى مبيعات الذهب من الأوزان الخفيفة مع اقتراب احتفالات عيد الأم

الخميس، 04 مارس 2021 12:10 م
انتعاش فى مبيعات الذهب من الأوزان الخفيفة مع اقتراب احتفالات عيد الأم ذهب
كتب إسلام سعيد

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مع اقتراب احتفالات عيد الأم، يشهد سوق الصاغة بمصر ارتفاعا في الطلب على الذهب ذو الأوزان الخفيفة التي تم طرحها مطلع هذا العام لتلبية احتياجات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس العام الماضي بنسبة تتجاوز 20%.
 
وكشف شريف ذكي عضو شعبة الذهب، عن طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا، وكذلك استعدادا لاحتفالات عيد الأم.
 
وأضاف شريف ذكى لـ"اليوم السابع"، أن عيار 21 لا يزال متصدرا من حيث المبيعات، ومحافظات الصعيد في المقدمة من حيث الشراء، بسبب العادات الخاصة بشراء الشبكة بأوزان كبيرة، لافتا إلى أن بعض العائلات لا تزال تشترى الذهب بأوزان كبيرة لكن في القاهرة الكبرى لايزال عيار 18 يشهد طلب أكبر.
 
وأوضح "ذكى"، أن طرح أشكال ذهبية بأوزان خفيفة مثل جرام ونصف إلى 2 جرام حرك سوق الذهب بشكل ملحوظ حاليا، لافتا إلى أن سوق الصاغة يعول على احتفالات عيد الأم لتحريك المبيعات.
 
وحذر من أن هناك 5 محاذير ومخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أولها هي أن الذهب قد يكون مغشوشا أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف، المشكلة الثانية هي الفاتورة فلا بد أن تكون فاتورة بيع الذهب عليها ختم واضح، وهنا لا تصلح الفاتورة الإلكترونية، وثالث هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروقا وهنا قد تتعرض للمسائلة القانونية.

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