شعبة الأدوات المنزلية: استقرار أسعار هدايا عيد الأم فى جميع المحلات

كتب أحمد حمادة

بدأت محلات الأدوات المنزلية في عرض العديد من المنتجات استعدادا لاستقبال موسم عيد الأم ، وأكدت الشعبة العامة للأدوات المنزلية أن أسعار جميع الأدوات والسلع تشهد استقرارا مثل العام الماضي دون تغيير باستثناء بعض المنتجات المكونة من الألمونيوم والاستانلس .

وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف ان القطاع يعانى من انخفاض في الطلب خلال الفترة الماضية ولكن من المتوقع ان تشهد روجا خلال الشهر الحالي نظرا لاقتراب موسم عيد الأم .

وأضاف الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار جميع الأدوات المنزلية مستقرة منذ العام الماضى دون تغير، مضيفا أن بعض المنتجات التي يدخل فيها الألمونيوم والاستانلس فقط هى التى زادت بنسب متفاوتة، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الخامات فى البورصة الخاصة بها عالميا ومحليا بين 10 – 15 % عن العام الماضى.

وأشار الطحاوى إلى أن هناك تراجعا فى الواردات للأدوات المنزلية وذلك منذ بداية جائحة كورونا نظرا لتوقف الاستيراد من بعض الدول وأيضا ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى أن السوق به فائض من المنتجات خلال الفترة الماضية.

وطالب الطحاوى بضرورة الحد من واردات المنتجات التى نحقق فيها اكتفاء ذاتى فى أصناف الأدوات المنزلية، ومنها بعض منتجات الجرانيت وأنواع من الأوانى من أجل عدم اغراق الأسواق الداخلية.