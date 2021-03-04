اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4 – 3 – 2021 وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

الخميس، 04 مارس 2021 09:00 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4 – 3 – 2021 وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 مارس 2021 والتي تسجل استقرار ملحوظ عند مستويات هي الأقل تقريبًا هذا العام، عقب إجمالي هبوط بلغ 10 جنيهات على مدار التعاملات أمس الأربعاء، بسبب الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا.

 

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 – 3 – 2021 في مصر

عيار 24 سجل 867 جنيها

عيار 21 سجل 758 جنيها

عيار 18 سجل 650 جنيها

الجنيه الذهب 6064 جنيها

أونصة الذهب 1715 دولار

 

 

ويتعرض  المعدن الأصفر "الذهب" الذي لا يدر عائدا لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأميركية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي، وهذا تسبب في هبوط كبير للأونصة لتنزل دون 1715 دولاراً، وهو ما يؤثر على الذهب في مصر.

عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية حاليًا قرب مستويات 1.4% على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي، لكن إجمالا هي لا تزال مرتفعة وهذا يؤثر على شهية المستثمرين بالاتجاه نحو السندات والابتعاد عن الذهب.


سعر الذهب

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

سعر الاونصة

الذهب عيار 21

توقعات الذهب

توقعات اسعار الذهب

سعر الاونصة الذهب

اسعار الذهب اليوم الخميس

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