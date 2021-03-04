أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4 – 3 – 2021 وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 مارس 2021 والتي تسجل استقرار ملحوظ عند مستويات هي الأقل تقريبًا هذا العام، عقب إجمالي هبوط بلغ 10 جنيهات على مدار التعاملات أمس الأربعاء، بسبب الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 – 3 – 2021 في مصر

عيار 24 سجل 867 جنيها



عيار 21 سجل 758 جنيها



عيار 18 سجل 650 جنيها



الجنيه الذهب 6064 جنيها



أونصة الذهب 1715 دولار

ويتعرض المعدن الأصفر "الذهب" الذي لا يدر عائدا لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأميركية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي، وهذا تسبب في هبوط كبير للأونصة لتنزل دون 1715 دولاراً، وهو ما يؤثر على الذهب في مصر.

عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية حاليًا قرب مستويات 1.4% على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي، لكن إجمالا هي لا تزال مرتفعة وهذا يؤثر على شهية المستثمرين بالاتجاه نحو السندات والابتعاد عن الذهب.