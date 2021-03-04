النيابة تستجوب المتهمين بغسل 95 مليون جنيه وتواجههم بالتحريات

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين بغسـل 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع، حيث تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال.

وتواجه النيابة، اليوم الخميس، المتهمين بالتحريات التي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (95 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارستهم نشاطا إجراميا ، حيث ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرات، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة، بفحصها تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.