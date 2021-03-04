الكويت تسجل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت الكويت اليوم 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 196497 حالة، كما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1105 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 167 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12071 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1125 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 183321 حالة.