الرئيسية أخبار عاجلة القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء الراحل كمال عامر الخميس، 04 مارس 2021 04:38 م القوات المسلحة المصرية كتب زكى القاضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب دكتور كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. القوات المسلحة كمال عامر وفاه كمال عامر الجيش المصرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى ناعيًا كمال عامر: فقدت مصر أغلى الرجال معلمى وأستاذى وقائدى الخميس، 04 مارس 2021 04:22 م رئيس مجلس الشيوخ عن اللواء كمال عامر: فقدنا رجلا وطنيا قدم الكثير لبلاده الخميس، 04 مارس 2021 04:08 م رئيس مجلس النواب والوكيلان ينعون اللواء كمال عامر الخميس، 04 مارس 2021 04:02 م "الأعلى للإعلام" ينعى اللواء كمال عامر: فقدنا رمزا وطنيا أفنى عمره فى خدمة مصر الخميس، 04 مارس 2021 03:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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