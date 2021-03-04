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القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء الراحل كمال عامر

الخميس، 04 مارس 2021 04:38 م
القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء الراحل كمال عامر القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب دكتور  كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
 
وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

القوات المسلحة

كمال عامر

وفاه كمال عامر

الجيش المصرى

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