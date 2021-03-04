القبض على عاملين وطالب بحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، من إلقاء القبض على عامل وطالب يقيمان بدائرة القسم بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بإجمالي 28 قطعة حشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.



كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بضبط عامل وعاطل بحوزتهما قطع حشيش بقصد الاتجار متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث القسم، بضبط عامل 22 سنة، وطالب 20 سنة، يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج، وبحوزتهما 28 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 60 جراما، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط عامل 50 سنة، مقيم مركز جرجا، وبحوزته 8 لفافات لمادة الشابو المخدر تزن 16 جراما ومبلغ مالي 235 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.