الصحة العالمية تحذر من خطورة التدخين على القلب: يؤدى لوفاة 2 مليون شخص سنويا

كتبت أمل علام

حذرت منظمة الصحة العالمية،" WHO" خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من خطورة التدخين على الإصابة بأمراض القلب، موضحة أن ما يقرب من مليوني شخص يتوفى كل عام بسبب أمراض القلب التي يسببها التبغ.

وأكدت، أنه عند الاقلاع عن التدخين تقل فرص إصابتك بأمراض القلب بنسبة 50% بعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين، فقد أثبتت الدراسات أن التبغ يقتل ما يصل إلى نصف المدخنين.

وقالت المنظمة، إن استخدام أي منتج من منتجات التبغ ضار، حيث يؤدي استنشاق دخان التبغ إلى تعريض المدخنين لأكثر من 7000 مادة سامة، وما لا يقل عن 70 مادة مسرطنة، مما يؤدي إلى إتلاف الجسم كله، وعادة ما يفقد المدخن المنتظم أكثر من عقد من عمره، وليس هناك شك في أن الحد من استخدام التبغ هو أحد أكثر الطرق فعالية لإنقاذ الأرواح وتحسين الرفاهية العامة.

وأوضحت المنظمة أن من مخاطر التدخين أيضا، الفشل الكلوي، وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، موضحة أن خطر الموت والأمراض يرتفع مع عدد السجائر التي يتم تدخينها، لكن الضرر يبدأ باستخدام عدد صغير جدًا من السجائر.

وشددت المنظمة على أن جميع أشكال التبغ ضارة، حيث لا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ، وتدخين السجائر هو أكثر أشكال استخدام التبغ شيوعًا في جميع أنحاء العالم، تشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ الشيشة، ومنتجات التبغ الذي لا يدخن، والسيجار، والسيجار الصغير، والتبغ الملفوف، وأنواع أخرى كثيرة.

وأوضحت المنظمة، أن التبغ مسئول عن حوالى20% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، وهو ما يعادل واحد من كل 5 من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرة إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة في سن أصغر من غيرهم من غير المدخنين.

وأوضحت، إن مجرد تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال التقرير، إن السجائر الإلكترونية أيضا ترفع من ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرة من أن ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب يزيدان من خطر الإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا.

وقد أجرت منظمة الصحة العالمية، دراسة عن التدخين وعلاقته بالإصابة بالأمراض، وأظهرت نتائج الدراسة أن أسباب الوفاة الرئيسية الخمسة في البلدان المنخفضة الدخل كانت: الالتهاب الرئوي، وأمراض القلب، والإسهال، والإيدز، والعدوى الفيروسية، والسكتة الدماغية، أمّا في البلدان المرتفعة الدخل، فإنّ أمراض القلب تحتل صدارة القائمة متبوعة بالسكتة الدماغية، وسرطان الرئة، والالتهاب الرئوي والربو.

وأوضحت المنظمة، ونلاحظ من خلال هذه النتيجة كيف إن الأمراض التي يتسبب التدخين في إحداثها بشكل مباشر وغير مباشر تأتي في المقدمة وهي أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي، كما يواجه الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15عاماً و 60 عاماً مخاطر الوفاة أكثر من الإناث من الفئة العمرية ذاتها في كل مناطق العالم، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لأمراض القلب.





التدخين يدمر صحتك

وأشارت المنظمة، إلى أن علاقة التدخين بمرض ارتفاع ضغط الدم علاقة وطيدة ومثبته لم تستطيع حتى شركات التبغ إخفاءها، وهو أمر تجده مكتوبا على منتجات التبغ بأن التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية AHA، فإن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخطر تكرار النوبات القلبية، والوفاة بأمراض القلب بمقدار النصف، تظهر الأبحاث أيضًا أن الإقلاع عن التدخين هو المفتاح في إدارة العديد من العوامل المساهمة في النوبات القلبية، وتشمل هذه تصلب الشرايين والجلطات الدموية واضطراب نظم القلب.