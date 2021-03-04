

وأشار إلى أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر، لافتًا إلى أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا بالمنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.