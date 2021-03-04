واعتبرت بن علية – في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - إن نسبة التحاليل الإيجابية مازالت تعتبر مرتفعة بما أنها في حدود 20 بالمائة، وهو ما يثبت أن فيروس كورونا مازال في حالة انتشار، وأفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية ، أن الإجراءات التي تم إقرارها بالنسبة للوافدين من الخارج، تهدف أساسا إلى تفادي دخول السلالات المتحولة التي تسببت في عودة انتشار الفيروس بسرعة في عدة بلدان، خاصة البلدان الأوروبية التي لها عدة تعاملات مع تونس.

وشددت بن علية على ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في ظل الاستعدادات التي تشهدها تونس للقيام بالحملة الوطنية للتطعيم.