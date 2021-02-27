اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تستقبل اليوم 22 عربة روسية جديدة قادمة عبر ميناء الإسكندرية

السبت، 27 فبراير 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستقبل اليوم 22 عربة روسية جديدة قادمة عبر ميناء الإسكندرية عربات السكة الحديد الروسية الجديدة
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل هيئة السكة الحديد اليوم السبت، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية، وتضم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).
 
 
ووصل حتى الآن بعد وصول الدفعة الأخيرة 260 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.
 
 
وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
 
 
وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

السكة الحديد القطارات الروسية

القطارات

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:05 ص

السكة الحديد تحدد قواعد إلغاء السفر ورد التذاكر والتخلف عن القطارات.. لا يجوز استبدال قطار مكيف بآخر لكن يمكن إعادة التذكرة واسترداد قيمتها مع خصم نسبة.. وتذاكر المقاعد العادية تسمح باستقلال 3 قطارات متتالية

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 ص

السكة الحديد تستبدل تركيب قطارات عادية بعربات روسية ومميزة من الغد

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 ص

السكة الحديد تعلن دخول برج "شبلنجة" الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

الخميس، 25 فبراير 2021 12:38 م

السكة الحديد تقرر تعديل تركيب عربات بعض القطارات ابتداء من السبت

الخميس، 25 فبراير 2021 10:49 ص

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الخميس، 25 فبراير 2021 10:33 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة