وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم القبض بولاية نابل على عنصر تكفيري محكوم عليه بسبع سنوات سجن.

وفي ولاية سوسة، تم إلقاء القبض على عنصر تكفيري آخر محكوم عليه بسنتين.
 