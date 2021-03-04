الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على حريق مصنع كرتون العاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على الحريق الذى اندلع بمصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، فيما أصيب شخصان وتم إسعافهما.



محاولات الحماية المدنية لاخماد الحريق

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون بالعاشر من رمضان، مقام على مساحة 3000 متر.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وبإشراف العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 15 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها.

وأصيب شخصان بحالات اختناق وتم إسعافهما، وجاري انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه.