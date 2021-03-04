إدارة سجن ألمانى تغيير مفاتيح 600 زنزانة بسبب ضابط تحت التدريب.. اعرف القصة

كتبت جينا وليم

تكبدت إدارة سجن في ألمانيا خسائر فادحة نتيجة محاولة شرطي متدرب التباهي بوظيفته الجديدة بالتقاط صورة لأهم مفاتيح الزنازين والممرات في السجن، وإرسالها لأصدقائه عبر تطبيق واتساب، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من نواياه البريئة على ما يبدو، إلا أن إدارة السجن رأت في تصرف الشرطي المتدرب تهديداً حقيقياً يُعرض أمن السجن للخطر، وقررت تغيير نظام أقفال السجن بالكامل، وهو ما شمل تركيب 600 قفل ومفتاح جديد تخص عدد مماثل من الزنازين.

ولم يُدرك المتدرب حقيقة الآثار المترتبة على تصرفه، إذ إن تسرب صور مفاتيح السجن يمكن أن يقود مختصين لنسخها بصورة احترافية وتهريبها إلى داخل المعتقل، وتسهيل عملية هروب جماعي من السجن الذي يحتجز حالياً 657 نزيلاً.

وفقاً للمتحدث باسم سجن JVA Heidering في ولاية براندبورج، سيباستيان بروكس، فإن خسائر السجن لا تنحصر فقط في شراء أقفال ومفاتيح جديدة، بل تطلب الأمر تشغيل 20 من موظفي المنشأة لإعادة ضبط النظام الأمني من جديد.

وأضاف المتحدث باسم السجن إن المتدرب سيئ الحظ مُنع من دخول السجن بشكل فوري، كما جرى إنهاء فترته التدريبية بالسجن في يومها الأول.