أسعار النفط تسجل 64.60 دولار لبرنت و 61.74 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 64.60 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 53 سنتا أو ما يوازي 0.8%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.74 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 46 سنتا أو ما يوازي 0.8%.

وشهدت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم ارتفاعا، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك + قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم يعقد في وقت لاحق اليوم بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية وفقا لرويترز، حيث إنه وعلى الرغم من ارتفاع قياسي في مخزونات النفط الخام زاد عن 21 مليون برميل الأسبوع الماضي، انخفضت مخزونات البنزين بأكبر قدر في 30 عاما إذ هوت أنشطة التكرير لأدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب طقس متجمد في تكساس قطع إمدادات الكهرباء عن الملايين.

وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن بلاده، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، تريد أن يعزز المنتجون الرئيسيون في أوبك+ الإنتاج بهدف الوفاء بوعدهم بتحقيق استقرار أسواق الخام، مضيفا خلال مؤتمر "أسبوع سيرا" إن الهند، حيث يتعافى الطلب على الوقود إلى مستويات ما قبل الجائحة، تود الاعتماد على أسعار معقولة ومسئولة للنفط.