اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام

الخميس، 04 مارس 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الخميس تراجع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 755 جنيها للجرام، وذلك مع تغيرات عدة وتذبذب مستمر في سعر الذهب عالمياً لتهبط الأونصة قبل قليل إلي 1714 دولار.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 647.25 جنيه.
 
عيار 21 : 755 جنيها.
 
عيار 24 : 863 جنيها.
 
الجنيه الذهب : 6040 جنيه.
 
السعر العالمي : 1714 دولار.
 
وكانت أسعار الذهب تراجعت مستهل تعاملات أمس بقيمة 6 جنيهات وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً، كما شهد  السوق المصري تراجع بالتعاملات المسائية أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب إجمالي هبوط 10 جنيهات أمس.
 
أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة في ظل ارتفاع عائد السندات الأمريكية ذات الآجال الطويلة، وهو ما دعم توجهات المستثمرين للتخلص من الذهب الذي لا يدر عائد ثابت مثل السندات.
 
يخضع سعر الذهب لتغيرات عدة طوال التداولات اليومية، ويوجد سعر فوري للذهب دائم التغير، ويستجيب سعر المعدن الأصفر في مصر إلي التغيرات العالمية بشكل لحظي.

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