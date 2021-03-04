أزمة مقابر تضرب البرازيل بسبب وفيات كورونا والمستشفيات تلجأ لتأجير ثلاجات

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بانجورديا" المكسيكية، إن هناك مستشفيات فى البرازيل تستأجر حاويات تبريد إضافية لحفظ جثث وفيات فيروس كورونا، وذلك بسبب نقص الأماكن فى المشرحة والتأخير فى نقل الجثث من قبل دور الجنازات.

وذكر المشرف الطبى فى مستشفى Moinhos de Vento ، فى بورتو أليجرى، إن العاملين الصحيين يواجهون سيناريو حرب فى مكافحة الوباء، حيث يتم حشدهم جميعًا.



كورونا فى البرازيل

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشفى تجاوز سعته فى أسرة العناية المركزة بنسبة 119.7% بينما على مستوى الولاية تبلغ نسبة الإشغال 100.4% ، وفقا لوزارة الصحة.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن استيعاب سوى 3 جثث فى الحاوية، إلا أن هذا الوضع أصبح شائعًا جدًا فى البلاد، بعد وصول المتغير البرازيلى.

كما لجأت مستشفى ادواردو Eduardo Campos da Pessoa Idosa ، في مدينة ريسيفى، إلى استخدام حاويات التبريد، كما قامت بزيادة عدد الأسرة إلى 40 سريرًا إضافيًا للعناية المركزة بسبب زيادة حالات كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يضاف أن هناك عشرات القبور المفتوحة في نفس الوقت بسبب الوفيات الأخيرة بالفيروس ، في 5 مقابر على الأقل بالولاية، وتدرس الولاية البرازيلية بناء 5 آلاف 639 حفرة لدفن موتى كورونا.